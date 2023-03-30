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НовостиОбщество30 марта 2023 5:35

В Меленковском районе открылся Центр социальной адаптации для бывших осуждённых

Там освободившимся будут предоставлены питание, одежда и обувь, а также помощь в оформлении документов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

отеря социальных связей с близкими, отсутствие работы и жилья, непринятие в обществе – вот лишь неполный список проблем, с которыми может столкнуться человек, освободившийся из мест лишения свободы. На помощь ему придут в новом Центре социальной адаптации в посёлке Хольковский Меленковского района, который 28 марта открыла общественная организация «Близкие люди» при поддержке Министерства социальной защиты населения Владимирской области.

«Обратиться в Центр социальной адаптации могут бывшие заключённые, у которых на момент освобождения из мест лишения свободы утрачены связи с родственниками и нет жилья. В таком случае они имеют право проживать в Центре в течение 6 месяцев. Очень важно дать людям время, чтобы привыкнуть к новым жизненным реалиям и стать полноценной частью социума», – уверена министр социальной защиты Любовь Кукушкина.

В Центре освободившимся будут предоставлены питание, одежда и обувь. Кроме того, люди получат помощь в восстановлении документов, социальных и родственных связей, подборе работы, по желанию они пройдут обучение ручному труду. Новые навыки проживающие смогут приобрести в мастерских или подсобном хозяйстве на базе Центра.