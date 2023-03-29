В Киржачском районе прокуратура нашла недочет в работе налоговой инспекции

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратурой Киржачского района была проведена проверка соблюдения законодательства Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №11.

В ходе проверки установлено, что сотрудники ведомства время от времени обращаются с исками в суд, требуя от граждан уплатить налоги и сборы, но на тот момент сроки давности проходят, так что Киржачский районный суд неоднократно отказывал ИФНС во взыскании задолженностей.

Таким образом, полагает прокуратура, возможность взыскания таких платежей фактически утрачивается.

В связи с этим руководителю Межрайонной ИФНС было внесено представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.