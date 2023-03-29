Во Владимирской области обнаружены первые проснувшиеся клещи

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С приходом тепла владимирцы устремились на природу, и некоторые из них по приезду домой обнаружили на домашних животных первых в нынешнем сезоне клещей. Информацией об этом сами жители делятся в соцсетях.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области уточнили, что по состоянию на 28 марта ни одного официального случая обращения человека по поводу укуса клеща в регионе не зарегистрировано, в то время как год назад первый укус был зафиксирован 30 марта.

Как бы то ни было, санитарные врачи настоятельно рекомендуют при походах в лес надевать плотную одежду, делать осмотр себя, своих спутников и домашних животных, а если клещ все же присосался, немедленно обращаться в травмпункт или ближайшее медучреждение. Самостоятельно снимать с себя клеща крайне не рекомендуется.