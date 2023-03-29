Во Владимирской области 29 марта подтопило 32 приусадебных участка и 4 моста

фото с сайта регионального управления МЧС

Главное управление МЧС России по Владимирской области держит оперативную обстановку по половодью на контроле. Сейчас угрозы подтопления жилых домов нет.

На контроле находятся: подтопление 22 приусадебных участков в городе Судогде; подтопление 10 приусадебных участков в СНТ «Волгарь-1» Петушинского района; перелив 3 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район, н.п. Труд), перелив 4 участков низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово; Собинский район, у н.п. Юрино).

На ближайшие три дня прогнозируется: подтопление 50 приусадебных участков в СНТ «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2», «Берёзка» Петушинского района; подтопление 2 участков дорог между н.п. Марково и Старое Перепечино Петушинского района; у н.п. Перново Петушинского района.