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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:44

В Кольчугинском районе в ДТП с участием дорожной службы пострадали три человека

Авария случилась днем 29 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 13.20 на 47 километре автодороги «Кольчугино — Колокша — Александров -Верхние Дворики» произошло столкновение трех машин, в том числе машины дорожной организации, занимавшейся ремонтом.

По предварительным данным, в результате столкновения три человека были доставлены в больницу. Сведений о погибших пока не имеется. Информация уточняется, на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.