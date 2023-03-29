В Кольчугинском районе в ДТП с участием дорожной службы пострадали три человека

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 13.20 на 47 километре автодороги «Кольчугино — Колокша — Александров -Верхние Дворики» произошло столкновение трех машин, в том числе машины дорожной организации, занимавшейся ремонтом.

По предварительным данным, в результате столкновения три человека были доставлены в больницу. Сведений о погибших пока не имеется. Информация уточняется, на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.