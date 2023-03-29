В Кольчугино местный житель предстанет перед судом за смерть приятеля

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 8 января текущего года. В тот день двое приятелей пили алкоголь. И на почве вспыхнувшей бытовой ссоры один ударил другого ножом.

Раненый 60-летний мужчина пошел домой, но по пути скончался от обильной кровопотери. Его тело местные жители обнаружили в сугробе на территории СНТ «Белая речка».

Самого 47-летнего подозреваемого задержали на следующий день, сейчас он находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано на рассмотрение в Кольчугинский городской суд.