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НовостиОбщество29 марта 2023 12:15

Во Владимире 29 марта на уборку мусора с улиц города вышел 71 дворник

Также продолжается уборка оставшегося снега
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на среду в областном центре работало 18 спецмашин Центра управления городскими дорогами, которые чистили улицы Чайковского. Диктора Левитана и Большую Нижегородску.

Утром 29 марта на смену застипил 71 рабочий ручной уборки, а также 33 спецмашины, включая восемь комбинированных дорожных машин, пять самосвалов, погрузчики, трактора и грейдер.

Снег и мусор вывозят с улиц Мира, Безыменского, Большой Московской, Большой Нижегородской, Студеной горы, Дворянской, Диктора Левитана, проспекта Ленина, проспекта Строителей и других улиц города.

Также к работе привлечены 50 дворников МКУ «Благоустройство», убирающих парки, скверы и лестницы.

Всего за ночь из Владимира было вывезено 480 кубометров снега.