Во Владимирской области с апреля возобновляется ремонт трассы М-7 в Покрове

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с апреля по июнь текущего года будет проводиться ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» в Покрове со 102 по 104 километр.

В местах ремонта транспорт станут пускать по одной полосе в каждую сторону, скорость ограничат 40 километрами в час.

Дорожники планируют ремонтировать дорогу отдельными участками по 500 метров. Сперва работы пройдут по направлению в сторону Москвы от улицы Герасимова до Больничного проезда. На это время ограничат движение через перекресток с улицей Карла Либкнехта.

К работам должны приступить в период со 2 по 5 апреля. Водителям предлагается воспользоваться объездным путем по маршруту Ставрово –Кольчугино – Киржач – трасса А-108 -Александров – Верхние Дворики.

Помимо собственно ремонта дорожного полотна, специалисты полностью обновят инфраструктуру, в том числе отремонтируют водопропускные трубы, установят бортовой камень и тротуары, заменят перила и дорожные знаки и нанесут новую дорожную разметку.