Жительница Александровского района заплатит 30 тысяч за то, что укусила за палец полицейского

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Фото: Даниил ОПАРИН
28 марта Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 40-летней жительницы Александровского района.
В январе этого года полицейские пришли с проверкой в магазин в Струнино. Во время изъятия контрафактной алкогольной продукции супруга собственника магазина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала требовала от сотрудников полиции покинуть магазин, а затем укусила одного из них за палец руки и нанесла не менее одного удара рукой по голове.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Судом женщина признана виновной. Судом учтено, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, активно способствовала расследования преступления, имеет малолетнего ребенка.
Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.