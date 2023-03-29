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НовостиОбщество29 марта 2023 10:39

Жительница Александровского района заплатит 30 тысяч за то, что укусила за палец полицейского

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

28 марта Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 40-летней жительницы Александровского района.

В январе этого года полицейские пришли с проверкой в магазин в Струнино. Во время изъятия контрафактной алкогольной продукции супруга собственника магазина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала требовала от сотрудников полиции покинуть магазин, а затем укусила одного из них за палец руки и нанесла не менее одного удара рукой по голове.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Судом женщина признана виновной. Судом учтено, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, активно способствовала расследования преступления, имеет малолетнего ребенка.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.