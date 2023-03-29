В Киржаче местный житель отправился в колонию за убийство матери

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему местному жителю.

Судом установлено, что в декабре минувшего года мужчина вместе с матерью пил алкогольные напитки в доме, расположенном в деревне Бельково. В ходе распития спиртного между матерью и сыном вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил маму не менее шести раз руками и ногами по голове.

К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия от отека головного мозга. Сам мужчина вину признал.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.