Во Владимирской области осудили мошенников, обманувших пенсионеров на 2 миллиона рублей

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Октябрьским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении двоих жителей Тверской области. Они признаны виновными в совершении 11 эпизодов мошенничества.

Установлено, что осенью 2021 года мужчины стали участниками организованной группы. Преступники действовали по единой мошеннической схеме: неустановленное следствием лицо звонило на телефоны пожилых людей, представляясь сначала кем-то из их родных, а затем полицейским, и сообщало о совершённых их родственниками ДТП. Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания уголовной ответственности предлагалось заплатить деньги.

В ходе телефонных разговоров злоумышленники добивались того, чтобы собеседник узнал в звонящем своего близкого родственника, выбирая для этого соответственно мужской или женский голоса, изображая голосом отрицательные эмоции.

Получая согласие на передачу денег, куратор передавал данную информацию осужденным, которые отправлялись к потерпевшим и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, получали деньги, часть из которых последние оставляли себе. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 2 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания мужчины вину признали частично, отрицая, что действовали в составе преступной группы.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев и 5 лет соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.