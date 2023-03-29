В Коврове водитель попытался съесть наркотики при задержании

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Автомобиль «Ниссан» под управлением 31-летнего жителя города Коврова был остановлен в середине марта госавтоинспекторами на улице Зои Космодемьянской районного центра. Не имеющий права управления мужчина имел признаки опьянения, вел себя странно. По результатам проведенного анализа на токсины в моче водителя было выявлено наличие мефедрона.

В процессе составления протокола об административном правонарушении, водитель предпринял попытку уничтожить содержимое двух полимерных пакетиков с порошкообразным содержимым, которые он хранил при себе, попытавшись их съесть, рассказывают в областном УМВД.

Пакетики полицейские изъяли и направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования их содержимое – наркотическое средство мефедрон массой 1,74 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.