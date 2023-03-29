Разработанные в ВлГУ фильтры для двигателей испытывают в зоне СВО

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Инновационные фильтры охлаждающей жидкости двигателей разработаны и выпускаются научно-техническим центром «АвтоСфера» при Владимирском госуниверситете. По решению Минобороны РФ их начали испытывать на армейской технике в зоне спецоперации. Первым объектом для применения стал бронеавтомобиль «Буран», сообщает Правительство Владимирской области.

Разработка ученых ВлГУ не имеет прямых аналогов не только в России, но и за рубежом. Среди преимуществ фильтра-сепаратора - высокая эффективность, низкое гидравлическое сопротивление, простота конструкции, невысокая стоимость, возможность многократного использования и большая надежность.

Оригинальность технического решения запатентована.