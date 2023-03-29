Во Владимирской области мигрант перевел деньги на оружие сирийским боевикам

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление ФСБ России по Владимирской области задержало 22-летнего уроженца одной из центральноазиатских республик, который являлся сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (МТО), деятельность которой на территории РФ запрещена.

По версии следствия, на фоне восприятия идеологии терроризма, обвиняемый в интернете вышел на члена МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики. После чего мужчина перевел свои деньги на покупку огнестрельного оружия для боевиков «Исламского государства».

Он во всем признался. Возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается