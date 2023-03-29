Депутат Алексей Говырин опубликовал декларацию о доходах

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Из депутатов от нашего региона он пока единственный кто это сделал.

"Как и говорил ранее, мне нечего скрывать от избирателей, поэтому готов публично отчитаться о доходах и имуществе несмотря на отсутствие такой обязанности по закону. Ни у меня, ни у моей супруги или детей нет никакого имущества и счетов за рубежом и никогда не было", написал депутат в своем телеграм-канале.

Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год у Алексея Говырин составляет 6 млн 328 тысяч рублей. Нового имущества в собственности не появилось. Лично на Говырина записана только одна квартира в долевой собственности (1/3). Автомобилей или другого транспорта у депутата нет.

Что касается супруги, то у Ирины Слуцкой задекларирован за 2022 год доход в размере 13 млн 830 тысяч 575 рублей. При этом у супруги депутата есть также несколько машин: Toyota Land Cruiser 200, Volvo ХС 60 и специализированный прицеп для перевозки водной техники М3СА 822131.

Напомним, что с этого года депутаты имеют право не публиковать в открытом доступе свои доходы. Но на добровольных началах некоторые из них продолжают это делать сами.