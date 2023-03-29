Во Владимире нашли две "резиновые" квартиры

скрин с видеозаписи областного УМВД

Участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру были выявлены две "резиновые" квартиры.

36-летний житель города Владимира в течение месяца фиктивно зарегистрировал в квартире своей бабушки более 70 граждан, прибывших в Россию из республик ближнего зарубежья, получив за свои услуги денежное вознаграждение. При этом пенсионерка, о том, что по ее адресу прописаны иностранцы, не знала, сообщает областное УМВД.

31-летний владимирец предоставил в отдел по вопросам миграции документы о постановке на учет по месту своего жительства 53 уроженцев ближнего зарубежья. Однако намерения реально предоставить жилье мужчина не имел, иностранцы по указанному адресу не проживали.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».