Во Владимире обрушился двухэтажный дом

Фото из группы "Подслушано во Владимире" в ВК.

Во Владимире на улице 2-я Никольская обрушился двухэтажный дом. Здание обвалилось ровно посередине. При этом крыша и стены дома №18 устояли, поэтому со стороны выглядит все так, словно через здание проехал крупный автомобиль.

В администрации города Владимира уже отреагировали на происшествие. В мэрии сообщили, что на данный момент управление ЖКХ выясняет собственника здания, чтобы связаться с ним для дальнейшей проверки. Здание нежилое, пострадавших нет.

"В настоящий момент дом огорожен сигнальной лентой, во избежание несчастных случаев рядом со зданием выставлен пост МЧС. В администрацию Октябрьского района вызван собственник здания для вручения требования о сносе", сообщили в администрации города.