В Муроме 91-летний инвалид не получал необходимые лекарства

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Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере лекарственного обеспечения по обращению местного жителя.

Установлено, что 91-летний заявитель является инвалидом 2 группы, страдает заболеванием почек. Лечащим врачом пожилому человеку выписан рецепт на необходимый лекарственный препарат. Однако после обращения в аптеку выданный рецепт отоварен не был в связи с отсутствием лекарства. Пенсионер был вынужден неоднократно приобретать его самостоятельно.

По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление с требованиями бесперебойно обеспечивать пациента жизненно важным лекарством, а также взыскании в его пользу денежные средств затраченных на самостоятельное приобретение медикаментов и компенсации морального вреда.

Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время пациент обеспечен необходимым лекарством. Исполнение решения в части выплаты ему денежных средств находится на контроле городской прокуратуры.