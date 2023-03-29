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НовостиОбщество29 марта 2023 5:01

За прошлую неделю во Владимирской области показатель заболеваемости вырос на 11 процентов

Превышение показателя зафиксировано в 7 районах региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ населения по сравнению с предыдущей неделей вырос на 11 процентов.

За медицинской помощью в регионе обратилось 10 427 человек. Во Владимире зарегистрировано 3 857 обращений в лечебные учреждения.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах и Владимире.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа было проведено 403 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 58,8% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В).

Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.