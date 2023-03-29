За прошлую неделю во Владимирской области показатель заболеваемости вырос на 11 процентов

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Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ населения по сравнению с предыдущей неделей вырос на 11 процентов.

За медицинской помощью в регионе обратилось 10 427 человек. Во Владимире зарегистрировано 3 857 обращений в лечебные учреждения.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах и Владимире.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа было проведено 403 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 58,8% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В).

Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.