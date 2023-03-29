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НовостиОбщество29 марта 2023 4:34

Во Владимирской области с 1 апреля повысят пенсию

Индексация составит 3,3 процента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля 26 тысячам пенсионеров Владимирской области повысят социальные пенсии. Как напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин, индексация составит 3,3 процента. Перерасчет пройдет автоматически, писать заявления получателям не нужно.

В общей сложности доиндексация коснется 4 миллионов российских пенсионеров. Повышение обойдется бюджету в 15,57 миллиарда рублей.

Напомним, что в прошлом году пенсии поднимали на 10 процентов. А с 1 февраля Министерство труда на 12 процентов проиндексировал 40 выплат, пособий и компенсаций. Решение объяснили ростом цен на товары и услуги за 2022 год.