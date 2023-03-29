Житель Мурома убил коллегу ударом ножа в шею

фото с сайта Следкома по Владимирской области

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Муромского района. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, около 9 часов вечера 23 марта женщина довезла работника до деревни Пестенькино Муромского района. Мужчина из-за накопленных обид во время ссоры нанес своей коллеге один удар ножом в шею. От полученного ранения 41-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

С места преступления обвиняемый скрылся, однако был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.