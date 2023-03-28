Между Муромом и Ковровом изменится расписание одного поезда

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, по техническим причинам с 30 марта текущего года некоторые перемены произойдут в расписании пригородного поезда №6469 сообщением «Муром-Ковров».

Теперь он будет курсировать следующим образом:

Муром -1 отправление в 15.40, далее: Стройдеталь 15.51, Платформа 10км 15.57, Разъезд 15 км 16.03, Бурцевская 16.07, Сусановская 16.13, Безлесная 16.19, Платформа 32 км 16.24, о.п. 34км 16.29, Высоково 16.36, Селиваново 16.43, о.п. 55км 16.51, Волосатая 16.58, о.п. 67 км 17.04, о.п. 72км 17.10, Восход 17.14, Платформа 80км 17.20, Эсино 17.26, Платформа 89км 17.31, о.п.92км 17.36, Ковров груз. 17.45, о.п. 102км 17.50, Пост 107км 17.57, Ковров-1 прибытие в 18.05 (-1 минута).

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.