В Муроме прокуратура обнаружила нарушения в доме-новостройке

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Мурома проверки было установлено, что новостройку по адресу 1-я Новослободская, 9, построило ООО «Специализированный застройщик «УНИКОМ».

В ходе осмотра подъезда №3 прокуроры обнаружили, что пандус здесь имеется, но вот направление открывания входной двери выполнено неверно. Оно фактически лишает людей на креслах-колясках и граждан с детскими колясками свободного проезда в подъезд.

По результатам проверки застройщику было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений взято на прокурорский контроль.