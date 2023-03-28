Число отравившихся в ковровской пиццерии "То-То" выросло до 22 человек

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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 28 марта выявлено 3 новых случая отравления в ковровской пиццерии "То-То". Таким образом, на настоящий момент выявлено 22 случая заболеваний, в том числе 2 детей.

28 марта лабораторным исследованием материалов подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: ещё от 8 заболевших, а также от 3 работников кафе: пиццмейкера, официанта и бармена. Сейчас устанавливается круг контактных лиц в домашних очагах заболевших.

Проводятся внеплановые проверки с проведением комплекса лабораторно – инструментальных исследований поставщиков продуктов кафе. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в Ковровский городской суд.