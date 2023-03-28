Губернатор Александр Авдеев предлагает отменить бесплатную парковку по воскресеньям

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 марта депутаты областного парламента рассмотрят предложения главы региона Александра Авдеева об отмене бесплатной парковки на муниципальной земле по воскресеньям.

Как сообщает "Чеснок", в областном законе говорится, что платные парковки должны открывать проезд по воскресеньям и в праздники, если они располагаются на государственной или муниципальной земле. Александр Авдеев предлагает муниципальную землю из документа убрать.

Об этом ходатайствовала администрация Суздаля, не желающая предоставлять туристам бесплатную парковку в самые загруженные дни. Чиновники также просили предоставить преимущество историческим поселениям, к которым относятся также Владимир и Гороховец.

Но чтобы все были в равных условиях, региональное Правительство предлагает совсем отказаться от бесплатной парковки на городских землях.