Владимирская таможня арестовала погрузочную технику предприятия-должника

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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, надзорным ведомством санкционировано решение Владимирской таможни о наложении ареста на автопогрузчики и электроштабелер, принадлежащие предприятию по оптовой торговле продуктами, которое имеет статус участника внешнеэкономической деятельности.

Арест техники пришлось проводить из-за долга в 4 миллиона рублей, образовавшемся у фирмы по уплате таможенных платежей, пошлин, а также процентов и пени.

Как только машины арестовали, долг был полностью погашен.

Как уточнили в Приволжском надзорном ведомстве, в 2023 году Владимирская прокуратура и Владимирская таможня совместными усилиями взыскали с таких должников уже более 38,5 миллионов рублей.