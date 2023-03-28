фото проекта предоставлено региональным Минздравом

В Собинке началось строительство взрослой поликлиники на 650 посещений в смену. Ее построят благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта "Здравоохранение".

Контракт на строительство стоимостью более 610 млн. рублей заключили 22 декабря прошлого года. Площадка уже передана застройщику ООО «МБ Инжиниринг». С 10 марта на ней ведутся подготовительные работы. Окончание стройки запланировано на конец 2024 года.

- Это 4-этажное здание площадью более десяти тысяч квадратных метров с удобным расположением, навигацией и логистикой. В новой поликлинике создадим все условия для маломобильных граждан в соответствии с программой «доступная среда» - лифт, удобные широкие коридоры, открытая регистратура, - рассказала главный врач Собинской районной больницы Светлана Анатольевна Муравьева.

До момента ввода в эксплуатацию нового здания поликлиники врачи продолжат вести приём в старом, построенном ещё в 1900 году. Взрослое приписное население поликлиники составляет 40457 человек.