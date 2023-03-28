Во Владимирской области подтопило 22 участка и 5 мостов

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Главное управление МЧС России по Владимирской области держит оперативную обстановку, связанную с половодьем, на контроле. Мониторинг осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.

На контроле находятся: подтопление 22 приусадебных участков в городе Судогде; перелив 3 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район, н.п. Труд), перелив 5 участков низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово; Собинский район, у н.п. Юрино и Волосово).

На ближайшие три дня прогнозируется подтопление 10 приусадебных участков в СНТ «Волгарь-1» Петушинского района.