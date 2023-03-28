На пожаре в Александровском районе погибла 85-летняя женщина

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

27 марта в 18.52 поступило сообщение о пожаре в четырёхквартирном жилом доме по адресу Александровский район, г. Карабаново, ул. Кооперативная, д. 4.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений горели две квартиры на втором этаже двухэтажного четырёхквартирного деревянного жилого дома. Почти все жильцы успели покинуть квартиры самостоятельно, но из квартиры на втором этаже не успела выйти 85-летняя женщина. Пожарные эвакуировали её без сознания, но в машине «скорой» была констатирована смерть.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров, пострадали две квартиры на втором этаже и кровля.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России, на месте работает испытательная пожарная лаборатория. По предварительной информации, к пожару могла привести неисправность электропроводки.

К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек.

Региональный Следком также проводят проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.