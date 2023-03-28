Актер Владимирского театра драмы Николай Горохов получил "Золотую маску"

Николай Горохов. фото со страницы Владимирского театра драмы

В Москве вручили премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Премию получили десять человек. Среди них солистка Большого театра Маквала Касрашвили, народная артистка СССР Марина Кондратьева, народная артистка России Наталья Королева, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, театральный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский.

Обладателями премии стали также художник театра, педагог, доцент кафедры сценографии ГИТИСа Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, народный артист РСФСР Анатолий Горгуль и, наконец, народный артист России, актер, худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.

Союз театральных деятелей РФ учредил Национальную театральную премию и фестиваль "Золотая маска" в 1993 году. Премия "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" — специальная.