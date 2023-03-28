Во Владимирской области задержали мошенницу, перепродававшую строительные материалы

запись с камеры видеонаблюдения

Возбуждены уголовные дела в отношении 56-летней жительницы Вязников, подозреваемой в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в феврале женщина, воспользовавшись поддельными документами от имени реально действующей организации, название которой она нашла в интернете, приобрела по договору поставки в магазине в городе Меленки строительные материалы на сумму более 30 000 рублей. Сведения о магазине, необходимые для оформления документации, женщина также нашла в интернете. Похищенное имущество злоумышленница перепродала в этот же день за 20 000 рублей другому строительному магазину.

Аналогичную аферу женщина планировала провернуть в начале марта в строительном магазине в Коврове. Злоумышленница, имея при себе поддельные документы, гарантийное письмо и печать реально действующей фирмы, занимающейся строительством, попыталась оформить в магазине заказ на поставку крупной партии стройматериалов, на сумму 600 000 рублей. Несмотря на то, что на женщине были одеты очки и парик, продавцы узнали в ней посетительницу, которая несколько лет назад пыталась их обмануть таким же образом. Работники обратились в полицию. Оперативно прибывшие в магазин полицейские задержали злоумышленницу, сообщили в областном УМВД.

56-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за мошенничество и подделку документов, во всем призналась. По месту жительства женщины оперативники изъяли различную документацию, самонаборную печать, сим-карты и мобильные телефоны.

Женщину заключили под стражу. Сотрудниками полиции проводится проверка на ее причастность к другим эпизодам.