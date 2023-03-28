Во Владимире умер бывший депутат горсовета Вячеслав Титкин

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реготделение КПРФ сообщает о смерти бывшего депутата горсовета Вячеслава Титкина.

Вячеслав Павлович родился в 1946 году. Окончил Горьковское военное училище. Служил в Кантемировской танковой дивизии, академии имени М.В. Фрунзе в Москве. Впоследствии переведён на службу во Владимир замполитом сапёрного батальона. Член КПСС с 1970 года. В 1980 году направлен в группу советских войск в ГДР. В 1986 году служил в Афганистане.

После ухода из армии работал на электромоторном заводе. Избран депутатом горсовета, работал на посту заместителя председателя СНД. Руководил Владимирским горкомом КПРФ. В 2014 году стоял у истоков создания «Союза Советских офицеров». Имеет ряд правительственных наград и медалей КПРФ.