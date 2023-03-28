В Петушинском районе готовят пути объезда на время капремонта трассы М-7

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает администрация Петушинского района, в целях снижения заторов в связи с предстоящим капитальным федеральной трассы М-7 «Волга» в городе Покров разрабатываются варианты объезда.

Варианты, которые уже озвучены, предполагают ремонт местных дорог за счет областных субсидий, а также установку ограничивающих проезд для грузовиков знаков и информационных стендов и прочего.

Предполагается, что легковушки, следующие из Владимира в Москву, смогут объехать затор по маршруту поселок Вольгинский – деревня Перново – улица Северная города Покров – Проезд №9 города Покров – выезд на ул. III-Интернационала у дома №59 города Покров.

Дорога из Москвы во Владимир может пролегать по такому маршруту: поселок Городищи –деревня Молодино – деревня Репихово – деревня Глубоково – железнодорожная станция города Покров – выезд на трассу через дорогу у улицу Фейгина при въезде в город Покров.

Возможные решения пока не окончательные, и власти продолжат рассматривать варианты, которые затем направят в правительство Владимирской области.