В Гусь-Хрустальном местные жители похитили трубу весом в 620 килограммов

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28 и 30-летних безработных местных жителей, обвиняемых в совершении кражи.

По версии следствия, минувшей осенью приятели заметили металлическую трубу, лежавшую на территории чужого участка и решили ее украсть. Они вывезли трубу массой 620 килограммов при помощи грузового манипулятора и сдали в пункт приема металла.

Владелец трубы оценил ущерб в 10 тысяч рублей и обратился в полицию, и вскоре мужчин задержали.

Они признали вину и обещали полностью возместить ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.