Во Владимире лифтовая компания задолжала экс-сотруднику 540 тысяч рублей

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, местная лифтовая компания задолжала крупную сумму по зарплате своему бывшему директору по коммерческим вопросам.

Ранее мужчину уволили из-за прогула, но он обратился в суд, который пришел к выводу, что увольнение было неправомерным, так как на самом деле его просто не допустили на рабочее место. Помимо прочего, уволили сотрудника без соблюдения законной процедуры.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с фирмы в пользу бывшего сотрудника задолженность по зарплате за один из месяцев, а также за все время вынужденных прогулов, так что в итоге вышла сумма в 540 тысяч рублей.

Фирма не спешила с выплатой, и тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которого запретили внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц и наложили ограничение на регистрационные действия в отношении семи машин, а также офисного здания и участка земли в 1000 квадратных метров.

После этого долг был выплачен, а исполнительное производство было окончено.