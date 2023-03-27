Новую школу на 500 мест в Вязниках должны сдать в 2023 году

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Новую школу в Вязниках на 500 учеников должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщает на своей странице в ВК депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

«Школу начали строить в октябре прошлого года. Уже закончены все фундаментные работы. С каждым днём растут стены с оконными проемами в планируемых спортивном и актовом залах, столовой. Начат монтаж перекрытий второго этажа здания. На объекте работают около ста человек из ООО «Мегаполис». На школьном дворе будут оборудованы скверы, а также две спортивно-игровые площадки», сообщил Игорь Игошин.

Также депутат уточнил, что цена контракта составляет 555 миллионов рублей.

«Современные школы, оборудованные новейшей техникой, лабораториями это не только мечта учителей и учеников, но и качество образования. Мы делаем все возможное, чтобы и в малых городах, и небольших посёлках все было на уровне, чтобы подрастающее поколение получало достойное образование. И ещё одна из задач - перевести детей на односменное обучение. Поэтому в стране реализуется большая программа по строительству новых школ и капитального ремонта существующих», написал он.