Владимирского футболиста увезли в больницу во время матча с "Текстильщиком"

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

25 марта прошел заключительный поединок подготовительного этапа между владимирским "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком".

Как сообщает пресс-служба клуба, начало встречи прошло в равной борьбе, но всё изменилось буквально в считанные минуты. Раиль Абдуллин получил травму лица и в перерыве на скорой помощи доставлен в больницу. Также в этом же временном промежутке получил повреждение Мурад Омаров, после чего был заменён. На два мяча, влетевших в ворота владимирской команды, торпедовцы ответили одним в исполнении Максима Нестерова.

После матча команда "Торпедо" поехала в больницу, куда до этого был экстренно доставлен Раиль Абдуллин. После обследования врачи разрешили Раилю поехать с коллективом во Владимир.

2 апреля владимирские футболисты встретятся со "Звездой" из Санкт-Петербурга.