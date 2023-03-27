Во Владимирской области 27 марта коронавирус подтвержден у 75 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

22 случая во Владимире, 12 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Ковровском, 9 - в Муромском, 5 - в Вязниковском, 4 - в Петушинском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Александровском, Гороховецком районах и Радужном, по 1 случаю в Собинском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183046 случаев заболевания (50664 сл. в г. Владимире, 19855 сл. в Муромском, 21711 сл. в Ковровском, 6507 сл. в Петушинском, 8789 сл. в Кольчугинском, 11193 сл. в Александровском, 7328 сл. в Юрьев-Польском, 16475 сл. в Гусь-Хрустальном, 1753 сл. в Судогодском, 3642 сл. в Собинском, 2060 сл. в г. Радужный, 5956 сл. в Киржачском, 4228 сл. в Камешковском, 3346 сл. в Гороховецком, 4660 сл. в Меленковском, 6161 сл. в Вязниковском, 6345 сл. в Суздальском, 2373 сл. в Селивановском).