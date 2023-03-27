В Коврове станция «скорой помощи» задолжала по госконтрактам 1,8 миллиона рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Ковровской городской прокуратурой проверки в части исполнения законодательства по госконтрактам было установлено, что Ковровская городская станция скорой медицнской помощи имеет 17 договоров с различными фирмами на поставку лекарств, расходных и комплектующих материалов, на ремонт медоборудования и другое.

Вместе с тем, в установленный договорами срок расплатиться станция СМП не смогла. Таким образом, у медучреждения скопился долг в 1,8 миллиона рублей.

По результатам проверки главному врачу ССМП Коврова было внесено представление, которое было рассмотрено и признано обоснованным.

После этого всю задолженность погасили в кратчайший срок.