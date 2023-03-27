В ковровской пиццерии отравились еще два человека

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По состоянию на 26 марта региональным управлением Роспотребнадзора выявлено 2 новых случая отравления в ковровской пиццерии "То-То" (ул.Строителей, д.27). Таким образом, на настоящий момент всего выявлено 16 случаев заболеваний, в том числе 1 ребенок.

По предварительным результатам лабораторных исследований части проб, взятых на предприятии общественного питания, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Нахождение данных микроорганизмов в пробах пищевой продукции, в смывах с оборудования и инвентаря свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологического режима при приготовлении готовых блюд и переработки пищевого сырья, неправильном хранении и транспортировке пищевой продукции, нарушении правил личной гигиены сотрудниками. Учитывая, что часть результатов лабораторных исследований находится в работе, делать выводы о возбудителе пищевого отравления преждевременно, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Минздраве рассказали, что состояние людей оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что региональный Следком начал свою проверку.