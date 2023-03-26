Во Владимирской области началось половодье, три дороги уже под водой

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирской области началось настоящее весеннее половодье. Уже три дороги оказались под водой. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сейчас затруднено движение на следующих дорогах:

- участок автомобильной дороги между деревнями Сабельское и Мостищево Александровского района (из берегов вышла река Кубрь, затруднено сообщение с Мостищево,где находятся 12 нежилых домов, используемых в сезон под дачи);

- участок моста у деревни Песочная Александровского района (из береговы вышла река Молокча, в деревне 1 жилой дом, проживает 1 человек, имеется объездной путь);

- участок дороги Ермолино – Кобяки Петушинского района (транспортное сообщение не нарушено, в обоих деревнях проживают 11 человек).

МЧС держит оперативную обстановку на контроле. Мониторинг осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. В настоящее время угроза подтопления жилых домов отсутствует. Эвакуации людей не требуется.