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НовостиОбщество26 марта 2023 12:45

Военнослужащий из Мурома получил назад свою медаль, которую у него отняли в украинском плену

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Кадр из эфира программы "Время".

Кадр из эфира программы "Время".

Первый канал в эфире программы "Время" от 25 марта сообщил о возвращении медали "За отвагу" военнослужащему из Мурома Дмитрию (личность военнослужащего по понятным причинам не раскрывается).

Награду муромлянин получил за службу в зоне СВО в 2022 году. В частности, за охрану специалистов МАГАТЭ, когда они приезжали с инспекцией на Запорожскую АЭС. Однако осенью прошлого года Дмитрий попал в плен и медаль у него, как и документы были отобраны.

Вернуть медаль помог коллекционер из США Геннадий Чеблатов, который увидел ее на акционе в Интернете и решил выкупить ее, чтобы потом передать либо непосредственно хозяину медали, либо его родным. В итоге, медаль вручили герою на родине в торжественной обстановке. Сам Дмитрий сейчас проходит реабилитацию.