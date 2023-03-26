В МЧС Владимирской области предупреждают об угрозе подтоплений из-за сильного ливня 26 марта

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ГУ МЧС России по Владимирской области со ссылкой на владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

По данным синоптиков, в период с 13 до 23 часов 26 марта местами по области ожидается сильный дождь. Ливни будут такой силы, что в МЧС заявляют о возможности подтоплений пониженных участков местности, а также увеличение количества ДТП на дорогах региона.

"Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах. Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112", добавили представители МЧС.