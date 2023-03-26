В Коврове из-за ошибки хирурга ребенок два года не мог ходить

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В Коврове завершился суд, в котором родители судились с Ковровской городской больницей №2, пытаясь взыскать компенсацию морального вреда из-за врачебной ошибки по отношению к их сыну.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2019 году мальчик получил травму ноги. В травмпункте ЦГБ города Коврова ему сделали рентген, обнаружили перелом и наложили гипсовую повязку. А затем сказали долечиваться в поликлинике по месту жительства. Вот только при осмотре рентгеновского снимка детский хирург второй городской больницы не увидел перелома, снял гипс и сказал идти в школу. Естественно нога начала синеть и опухать. Родители ребенка снова обратились в ЦГБ, где мальчику вновь наложили гипс. Но из-за врачебной ошибки мальчик не мог нормально ходить с сентября 2019 до июля 2021 года.

И ходя на суде представители больницы исковые требования не признали, суд согласился, что врачебная ошибка имела место. В пользу родителей ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.