Следком РФ по Владимирской области начал проверку по отравлениям в ковровской пиццерии

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Следственный отдел по городу Ковров владимирского Следкома начал доследственную проверку по факту массового отравления людей в ковровской пиццерии "То-То".

По версии следствия, в период с 21 по 24 марта 2023 года после посещения пиццерии несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Как сообщили в Следкоме, среди пострадавших пациентов в тяжелом либо критическом состоянии не имеется.

Это уже третье ведомство, которое проводит проверку данного факта. Ранее о своих проверках сообщили прокуратура и региональный Роспотребнадзор. Напомним, что после выявления случая массового отравления, деятельность кафе была временно приостановлена. В данный момент из кафе изъяты пробы пищевой продукции, видеозаписи и документация, опрашиваются пострадавшие.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", сообщают в региональном Следкоме.