Из Владимирской области в зону СВО отправили врачей-волонтеров и медоборудование

Фото ОНФ.

Владимирское отделение ОНФ сообщает о том, что в зону СВО из 33 региона отправилась очередная партия медицинского оборудования. а также доктора-волонтеры.

В рамках проекта «Бизнес мобилизация» компания «НеобыЧАЙные подарки» пожертвовала шоколад. А от «Всероссийского общества инвалидов» отправили инвалидные коляски. Аппарат УЗИ, стерилизатор и коагулятор были направлены в полевой госпиталь. Также отправлены, дроны, антидроновые ружья, тепловизоры.

Вместе с грузом поехали волонтеры и доктора-волонтеры. Главврачи городской больницы №2 города Владимира Михаил Суханов и камешковской райбольницы Сергей Тимкин по собственному желанию вызвались помогать в полевом госпитале.