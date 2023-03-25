В Кольчугино на одном участке трассы случилось два ДТП подряд

Фото: УМВД России по Владимирской области

Ранее в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области сообщили о том, что на 58 километре автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» случилась смертельная авария: «Нива» с 73-летним водителем и его 72-летней пассажиркой лоб в лоб столкнулась с большегрузом «Ивеко».

Как рассказал «КП-Владимир» дальнобойщик, ставший очевидцем этого ДТП, буквально за 10-15 минут до происшествия на площадке у магазина, расположенного поблизости, перевернулся грузовик марки «КамАЗ». Водитель «КамАЗа» не пострадал. А уже через некоторое время отечественный внедорожник врезался в лоб «Ивеко».

По словам очевидца, всему виной могла стать скользкая дорога, из-за которой он сам остановился накануне на ночевку на этом участке.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что первой аварией на том участке действительно был перевернувшийся грузовик. По обоим фактам в Госавтоинспекции проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства случившегося.