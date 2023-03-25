Роспотребнадзор прокомментировал массовое отравление в пиццерии Коврова

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Как сообщили в Управлении Росптребнадзора по Владимирской области, по уточненным данным на 25 марта в инфекционное отделение Ковровской многопрофильной больницы №1 поступили 13 человек с отравлением, еще одного пострадавшего отпустили на домашнее лечение.

- Все заболевшие приобрели в пиццерии бизнес-ланч. Нами начато эпидрасследование, отобраны пробы для лабораторных исследований, включая пробы пищевой продукции, продовольственного сырья, взяты материалы у всех больных и сотрудников пиццерии, - рассказала официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди.

В главном санитарном ведомстве региона отметили, что пока у всех больных предварительно поставлен диагноз «кишечная инфекция неустановленной этиологии», результаты лабораторных исследований пока готовятся. Работа предприятия сейчас приостановлена.

Напомним — ранее прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СК России сообщили об отравлении жителей Коврова в ресторане пиццерии «То-то», расположенном в доме №27 по улице Строителей, произошедшем с 21 по 24 марта. В самой пиццерии принесли ковровчанам извинения и пообещали помочь правоохранительным органам разобраться в сложившейся ситуации.