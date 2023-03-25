Во Владимирской области 14 человек отравились после посещения пиццерии

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проводится проверка по факту возможного пищевого отравления местных жителей после обеда в пиццерии «То-то», расположенной в доме №27 по улице Строителей.

После вмешательства в ситуацию прокуратуры руководство пиццерии приняло решение приостановить работу до выяснения ситуации. Надзорное ведомство региона уже согласовало с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проведение проверок, был произведен отбор проб продукции.

Также проверят и другие рестораны данного кафе. Также по факту произошедшего организована доследственная проверка сотрудниками СУ СК России по Владимирской области.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области позднее уточнили, что в Ковровскую многопрофильную больницу №1 госпитализированы 13 человек, еще один отправлен домой. Пока им поставлен диагноз «кишечная инфекция неустановленной этиологии».

Известно, что все пострадавшие обедали в пиццерии в течение минувшей недели - с 21 по 24 марта.

По последним данным, все отравившиеся чувствуют себя удовлетворительно, угрозы для их жизни нет. В СУ СК России по Владимирской области добавили, что следователи изучают документацию и записи с камер видеонаблюдения.

Руководство самой пиццерии через соцсети принесло жителям Коврова извинения и заверило, что окажет надзорным органам содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося.