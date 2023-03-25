В Гороховце мужчина обвиняется в ограблении магазина и хранении наркотика

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, осенью минувшего года в одном из сетевых магазинов Гороховца 36-летний мужчина, по версии следствия, забрал пять комплектов постельного белья общей стоимостью 5000 рублей и попытался с ними выйти.

Будучи замеченным кассиром, он сбежал, оставив часть комплектов, но после поступившего от директора торговой точки заявления вскоре был задержан.

А через некоторое время житель Гороховца снова попал в поле зрения правоохранителей, так как находился на улице в неадекватном состоянии. О нем в полицию сообщили сами местные жители, и после задержания в кармане куртки у задержанного полицейские обнаружили полиэтиленовый пакетик с синтетическим наркотиком.

По факту грабежа и незаконного хранения наркотического вещества следователи возбудили уголовные дела. Сейчас объединенное в одно производство оно направлено в Гороховецкий районный суд. Сам мужчина вину признал и возместил магазину ущерб.